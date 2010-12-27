Петербургский фестиваль студенческих фильмов представит более 300 картин

Среди них много иностранных работ.

С 14 по 19 ноября в Петербурге пройдет XIX Международный фестиваль студенческих фильмов "ПитерКИТ". Показы, а также мастер-классы и встречи состоятся на базе государственного института кино и телевидения.

В конкурсе представят игровые, документальные, телевизионные, анимационные и короткометражные фильмы, в отдельном соревновании поучаствуют сценарии. В этом году привезут на фестиваль более 300 фильмов, 81 из них – иностранные из 147 киношкол. Заявки поступили из 28 стран мира.

Оценивать картины будут ведущие деятели культуры и искусства. В разные годы судьями становились Алексей Балабанов, Глеб Панфилов, Владимир Хотиненко, Виктор Мережко и другие.

А Стивен Кинг посоветовал хорроры для просмотра на Хэллоуин.

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