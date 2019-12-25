Эксперты заявили, что в Петербурге падения цен на жильё не произойдёт

В среду, 11 марта, стало известно о том, что в Петербурге не ожидается падения цен на жильё. Об том сообщает "Форпост Северо-Запад".
Эксперт по вопросам недвижимости Дмитрий Синочкин отметил, что инвесторы не намерены в ближайшее время рисковать своими деньгами и уходить "в минус". Снижение цен может привести к банкротсву.
"После перехода на счета эскроу себестоимость квартир увеличилась примерно на 15 %",
—отметил эксперт.
При этом эксперт отметил, что сокращение спроса на покупку жилья среди петербуржцев также не даст заработать инвесторам. Отмечается, что на рынке вторичной недвижимости каких-то значительных изменений также не предвидится.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге сформировали автобусные маршруты.
Фото:pixabay
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