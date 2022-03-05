Петербургский актер Колганов обвиняется в создании и распространении детской порнографии

В России возбуждено дело против актера Колганова за материалы порнографического характера.

Владимир Колганов, актер петербургского театра и кино, обвиняется в изготовлении и распространении детской порнографии. Правоохранительные органы установили, что в 2007 году он хранил и распространял в социальной сети "ВКонтакте" материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних, включая детей младше 14 лет.

Следствие также выявило, что в 2015 году Колганов совместно с другим лицом, по фамилии Кириллов, изготовил и разместил в сети интернет новые порнографические материалы с участием несовершеннолетнего. Указанные материалы оставались в интернете до их обнаружения сотрудниками правоохранительных органов. Судебная пресс-служба подтвердила, что расследование продолжается, а в отношении актера составлены соответствующие процессуальные документы.

Колганов известен зрителям по ролям в криминальных и детективных сериалах, таких как "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Убойная сила" и "Охотники за головами".

