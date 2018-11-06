Петербургский "Зенит" победил "Фридрихсхафен" со счетом 3:0

Петербургский волейбольный клуб "Зенит" выиграл в рамках Лиги Чемпионов у спортсменов из "Фридрихсхафена". Представители Северной столицы разгромили немцев со счетом 3:0.
Конечно, я рад, что мы прошли групповой турнир без поражений. Но четвертьфинал – это хороший "рабочий" результат для нас. Мы сделали то, что должны были сделать. Вот если пробьемся в полуфинал – это уже можно будет назвать отличным достижением. Посмотрим, кто достанется нам в соперники – и будем целенаправленно его разбирать и готовиться.
рассказывает главный тренер Александр Климкин
Благодаря результатам данного матча, "Зенит" стал победителем группы с 15 очками. Теперь команда ждет жеребьевку четвертьфинала. На данный момент понятно, что клуб не ждет встреча с нынешними победителями турнира - "Зенит-Казань" и итальянским "Перуджиа".
Напомним, что следующие оппоненты "сине-бело-голубых" станут известны только первого марта.
Фото: Вконтакте/ВК "Зенит"
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