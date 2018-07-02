Петербургский "Зенит" обыграл "Бешикташ" и вышел в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ

Игра прошла на стадионе "ВТБ Арена" в Москве.

Баскетбольный клуб "Зенит" из Петербурга обыграл турецкий "Бешикташ". Счет матча составил 72:69 (28:18, 9:16, 24:18, 11:17), рассказали в пресс-службе команды Северной столицы.

Игра, по результатам которой "сине-бело-голубые" вышли полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ, прошла на стадионе "ВТБ Арена" в Москве сегодня, 22 сентября.

"Зенит" в полуфинале сразится с командой "Пари Нижний Новгород" 23 сентября.

Ранее на Piter.TV: Клаудиньо не планирует покидать "Зенит" в зимнее трансферное окно.

Видео: пресс-служба баскетбольного клуба "Зенит"