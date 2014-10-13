Петербургских школьников вывозят из лагерей Крыма после введения ограничений

Первая смена для детей из Петербурга в лагерях Республики Крым завершена, школьников возвращают домой. Отъезд связан с временным запретом на приём детей в регионе до 1 сентября. Желающим продолжить отдых предложены альтернативные лагеря в Краснодарском крае.

В лагерях Республики Крым завершилась первая смена для детей из Санкт-Петербурга. Школьники начнут возвращаться домой в штатном режиме. Отъезд связан с введёнными в регионе ограничениями на приём детей до 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по образованию Петербурга.

В ведомстве отметили, что сейчас принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта детей в период их возвращения в Северную столицу. В скором времени домой уедут и юные петербуржцы из международного детского центра "Артек", которые попали в лагерь по региональным квотам и программам тематических смен партнёров МДЦ.

Тем, кто хочет продолжить отдых, предлагают переехать в оздоровительные лагеря Краснодарского края. Глава Республики Крым недавно издал указ, согласно которому приём и бронирование мест в лагеря региона временно приостановлены до 1 сентября. Сертификаты для покупки путевок в Крым будут переоформлены.

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Фото: Piter.tv