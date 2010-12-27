Петербургских автомобилистов в субботу ждет гололедица на дорогах

Порывы ветра в прибрежных районах достигнут 15 м/c.

В субботу, 30 ноябре, в городе на Неве ожидается небольшой мокрый снег. Ночью также возможен дождь, передало ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха будет теплее, чем днем. В ночное время суток в городе будет до +3 градусов, а в дневное температура понизится до -2 градусов. В городе не Неве будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/c, в прибрежных районах порывы достигнут 15 м/c. Атмосферное давление будет повышаться.

Водителей предупредили о возможной гололедице на дорогах.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в декабре.

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