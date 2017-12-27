Дедов Морозов Петербурга предложили одевать только в фирменные цвета "Зенит"

Депутат Законодательного собрания Петербурга предложил всем Дедам Морозом города ходить в шубах командных цветов футбольного клуба "Зенит".

Всех петербургских Дедов Морозов предложили переодеть из красных в сине-бело-голубые шубы. Чтобы новогодние волшебники носили одежду в цветах футбольного клуба "Зенит". С таким обращением в Комитет по культуре Смольного обратился депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев.

Парламентарий уверен, что Северной столице нужно закрепить традиции празднования Нового года. Депутат обратил внимание, что приезжающий Дед Мороз из Великого Устюга и его коллеги из Петербурга часто носят красные шубы. Цивилев напомнил, что спор о том, какая же должна быть шуба у Деда Мороза, ведется достаточно давно.

Депутат также написал в "Зенит" и попросил поддержать его инициативу.

Сегодня сказочный персонаж уже стал героем петербургских новостей. Ранее Piter.tv передавал, что метро Петербурга и Дед Мороз попросили не забывать вещи на станциях.