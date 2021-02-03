Петербургские застройщики сдали на 10% меньше жилья чем год назад

Строительный спад в Петербурге ввод жилья сократился на 10%.

За первые семь месяцев 2025 года в Петербурге ввели в эксплуатацию 1,452 млн кв. м жилья, что на 10% меньше аналогичного периода прошлого года. По данным Комитета по строительству и Петростата, в июле 2025 года сдали 200,7 тыс. кв. м жилья. Это на 7% меньше, чем в июле 2024 года, но на 45% больше, чем в июне текущего года.

Из 86 введенных в июле домов девять были многоквартирными. Наибольшие объемы строительства зафиксированы в Красносельском районе (77 тыс. кв. м), Калининском (36 тыс. кв. м) и Петродворцовом (35,8 тыс. кв. м).

Снижение темпов ввода жилья наблюдается с начала 2025 года. Аналитики связывают это с экономической ситуацией и изменениями на рынке недвижимости.

Фото: Pxhere