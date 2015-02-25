Петербургские торговые центры потеряли арендаторов на 63%

В первом полугодии 2025 года в торговых центрах Северной столицы закрылись магазины одежды и электроники общей площадью 98 тысяч квадратных метров.

Санкт-Петербургский розничный рынок демонстрирует значительные изменения в первом полугодии 2025 года. Согласно данным аналитической компании NF Group, общая площадь вновь открытых магазинов в торговых центрах города составила 98 тысяч квадратных метров, при этом аналогичный объем торговых площадей был выведен из эксплуатации. Об этом сообщает РБК.

Наиболее заметные изменения произошли в сегменте одежды и аксессуаров, где площадь закрытых магазинов превысила 25 тысяч квадратных метров. Среди новых арендаторов - бренды New Yorker, Zarina и Familia в ТЦ "Парк Молл", Nice&Easy и Lichi в "Мега Дыбенко". В то же время с рынка ушли такие сети как Lady Collection, Toto, Kanzler и Akhmadullina dreams.

Петербургский streetwear-бренд Bat Norton объявил о закрытии флагманского магазина на Невском проспекте 18 августа, ссылаясь на катастрофическое падение трафика. В компании объясняют эту ситуацию изменением потребительского поведения и ростом онлайн-торговли.

Особенно сильно пострадал сегмент обувных магазинов, где на 10 тысяч квадратных метров закрытий пришлось лишь 3 тысячи квадратных метров новых открытий. Прекратили работу точки сетей Obuv, Sofia, Saboo и Ralf Ringer. В электронике ситуация аналогична - 9 тысяч квадратных метров закрытых площадей против 3 тысяч открытых, включая уход с рынка некоторых магазинов "М.Видео", "Эльдорадо" и монобрендовых бутиков Seiko и Sony.

Ранее сообщалось, что к 2030 году в Петербурге появятся 30 новых технопарков.

Фото: Piter.TV