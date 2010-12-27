Судостроительный кластер Петербурга начнет выпускать гражданскую продукцию

Заказы расписаны до 2020 года.

Смольный готов помочь судостроительным предприятиям освоить рынок гражданской продукции. Предприятия идею поддержали и уже сейчас заключают контракты на строительство судов.

Вице-губернатор Сергей Мовчан на заседании совета по конверсии ОПК заявил, что существует перспектива снижения гособоронзаказов. Это означает, что необходимо увеличить долю гражданской продукции на судостроительных предприятиях.

Так, например, к таким переменам готовятся "Адмиралтейские верфи". Стратегия развития в сторону гражданского судостроения расписана до 2030 года. Сейчас уже заключено 6 контрактов на строительство рыболовных судов. "Северная верфь" за два года планирует довести соотношение продукции до 56% в пользу гражданской.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Северной столице насчитывается 43 судостроительных предприятия. Из них только 20 занимается проектно-конструкторскими и научно-исследовательскими вопросами.