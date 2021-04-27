Петербургские следователи раскрыли 3,5 тысячи преступлений за год

Губернатор Александр Беглов на торжественном мероприятии ко Дню сотрудника органов следствия отметил высокие показатели работы Главного следственного управления.

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу продемонстрировало значительные результаты работы за 2024 год. Как сообщил губернатор Александр Беглов на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов следствия, петербургскими следователями было раскрыто около 3,5 тысяч уголовных дел.

Особое внимание градоначальник уделил тому факту, что более 1,5 тысяч из раскрытых преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких.

В ходе праздничного мероприятия губернатор выразил благодарность всем сотрудникам управления за их профессиональную и самоотверженную службу. Руководство ведомства было отмечено за развитие учебной и материально-технической базы, включая деятельность специализированной академии Следственного комитета.

Торжественная часть включала церемонию награждения отличившихся следователей почетными грамотами и ведомственными наградами. Культурная программа мероприятия предусматривала концертное выступление народных артистов Российской Федерации Александра Розенбаума и Василия Горелло.

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Фото: Piter.TV