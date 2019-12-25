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За неделю на русско-финской границе под Петербургом поймали 13 иностранцев
Сегодня, 12:20
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За неделю на русско-финской границе под Петербургом поймали 13 иностранцев

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Они хотели переехать в Финляндию.

За минувшую неделю пограничники Петербурга и Ленобласти поймали 13 иностранных граждан, которые незаконно хотели пересечь границу. Об этом сообщила пресс-служба Управления 2-го ноября.

Среди нарушителей были выходцы из стран СНГ, Латинской Америки, Северной Африки и арабских республик. Все задержанные признались, что хотели попасть на территорию Финляндию в поисках лучших условий жизни. С собой у иностранцев были рюкзаки с теплыми вещами и продукты. 

12 иностранцев выдворят за пределы РФ. В течение 5 лет они не смогут въехать в страну. Одного человека заключили под стражу за незаконное пересечение государственной границы РФ. 

В октябре пограничники выявили более 600 нарушителей. Общая сумма штрафов составила свыше 270 тыс. рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Интерпол задержал известного хакера Сергея Павловича в отеле на Суворовском проспекте. 

Фото: УФСБ по СПб и ЛО

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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