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Петербургские подростки на велосипедах ограбили школьника
Вчера, 18:10
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IRINA_CHALKINA

Петербургские подростки на велосипедах ограбили школьника

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Молодые преступники отобрали у 12-летнего мальчика телефон.

В Красносельском районе полиция разыскивает подростков, которые ограбили 12-летнего мальчика. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в понедельник, 20 мая, на улице Пионерстроя. Известно, что молодые преступники были на велосипедах и выхватили из рук школьника мобильный телефон. 

Неизвестный подросток совершил хищение мобильного телефона у 12-летнего мальчика, после чего скрылся на велосипеде. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж"

сказано в сообщении

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность воришки.

Ранее мы сообщали о том, что прокуратура Петербурга нашла нарушения в пансионате для пожилых "Невский берег"

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, подростки ограбили, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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