Петербургские подростки на велосипедах ограбили школьника

Молодые преступники отобрали у 12-летнего мальчика телефон.

В Красносельском районе полиция разыскивает подростков, которые ограбили 12-летнего мальчика. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в понедельник, 20 мая, на улице Пионерстроя. Известно, что молодые преступники были на велосипедах и выхватили из рук школьника мобильный телефон.

Неизвестный подросток совершил хищение мобильного телефона у 12-летнего мальчика, после чего скрылся на велосипеде. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж" сказано в сообщении

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность воришки.

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