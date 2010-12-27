Петербургские независимые депутаты создали специальный совет

Дмитрий Медведев обратился к гостям и участникам кинофестиваля "Послание к человеку"

В Санкт-Петербурге независимые муниципальные депутаты решили создать ассоциацию. Решение было принято на конгрессе, который прошел 15 сентября. В нем приняло участие около 100 человек. Всего в конгрессе приняло участие около 200 человек.

Депутаты объединились, чтобы поддерживать друг друга и выступать с совместными инициативами. В состав ассоциации вошли: Сергей Кузин (МО Гавань), Ольга Галкина (МО Морской), Наталья Грязневич (МО Дворцовый), Ксения Лаврова (МО Владимирский), Софья Тимец (МО Светлановское), Сергей Самусев (МО 15), Федор Грудин (МО Правобережный), Василий Кунин (МО Малая Охта), Алексей Касаткин (МО Васильевский), Павел Кондрашов (МО Ульянка), Владимир Волохонский (МО 72), Светлана Уткина (МО Финляндский округ), Денис Евдокимов (МО Пороховые). Председателем совета избрали Андрея Пивоварова.

Ранее мы писали о выступлении Дмитрия Медведева к гостям и участникам кинофестиваля "Послание к человеку".

Фото: открытые источники