С 11 января петербургские музеи и зоопарк возобновят работу

Также прекращают действие запреты на доступ посетителей на выставки и концерты.

В понедельник, 11 января, в Петербурге возобновляют свою работу после ограничительных мер музеи и зоопарки. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что также в Северной столице сняты ограничительные меры на доступ посетителей на выставки и концерты. Кроме того, в городе вновь могут курсировать туристические и экскурсионные маршруты.

Напомним, что сегодня в Петербурге также возобновляют свою работу школы. Учебные заведения будут работать в очном формате.

Ранее мы сообщали о том, что в первый рабочий день в Петербурге "морозы взяли паузу".

Фото: Piter.TV