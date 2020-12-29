С 11 января петербургские музеи и зоопарк возобновят работу

В понедельник, 11 января, в Петербурге возобновляют свою работу после ограничительных мер музеи и зоопарки. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что также в Северной столице сняты ограничительные меры на доступ посетителей на выставки и концерты. Кроме того, в городе вновь могут курсировать туристические и экскурсионные маршруты.
Напомним, что сегодня в Петербурге также возобновляют свою работу школы. Учебные заведения будут работать в очном формате.
Ранее мы сообщали о том, что в первый рабочий день в Петербурге "морозы взяли паузу".
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все