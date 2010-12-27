На петербургских мостах зажгли праздничную иллюминацию

Скоро праздничные гирлянды зажгут на городских елках.

На 17 петербургских мостах зажгли новогоднее украшение, сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

Гирлянды засверкали на Дворцовом, Троицком, Володарском, Биржевом, Первом Инженерном и других мостах. Стоит отметить, что число смонтированных новогодних украшений в районах Петербурга растет. Всего в городе к электричеству подключат 5 тыс. точек.

Кроме того, к 20 декабря огни зажгут на 59 елках. Круглосуточно гирлянды будут сверкать только на Думской башне, елке у Казанского собора и на Дворцовой площади. В остальных местах украшения будут включаться и отключаться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что дождь "потушил" новогодние гирлянды на Невском.

Фото: lensvet.spb.ru