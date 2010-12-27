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Смольный: дождь "потушил" новогодние гирлянды на Невском
Сегодня, 15:32
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IRINA_CHALKINA

Смольный: дождь "потушил" новогодние гирлянды на Невском

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Как оказалось, из-за дождя на гирляндах срабатывает электрозащита.

Во вторник, 10 декабря, петербуржцы заметили неработающие гирлянды на Невском проспекте. Об этом сообщает "Фонтанка".

В комитете по печати, ответственном за праздничную иллюминацию, прокомментировали сложившуюся ситуацию. Как оказалось, во всем снова виноват петербургский дождь.

"Срабатывает электрозащита из-за влажности. Приезжает вышка и заново включает. Брака нет",

—сказано в сообщении.

Отмечается, что отключения гирлянды в Петербурге осуществляют точечно.

Ранее мы сообщали о том, что в метро Петербурга рассказали, почему машинисты объявляют станции сами.

Фото:На Невском/вк

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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