Смольный: дождь "потушил" новогодние гирлянды на Невском

Как оказалось, из-за дождя на гирляндах срабатывает электрозащита.

Во вторник, 10 декабря, петербуржцы заметили неработающие гирлянды на Невском проспекте. Об этом сообщает "Фонтанка".

В комитете по печати, ответственном за праздничную иллюминацию, прокомментировали сложившуюся ситуацию. Как оказалось, во всем снова виноват петербургский дождь.

"Срабатывает электрозащита из-за влажности. Приезжает вышка и заново включает. Брака нет", —сказано в сообщении.

Отмечается, что отключения гирлянды в Петербурге осуществляют точечно.

Ранее мы сообщали о том, что в метро Петербурга рассказали, почему машинисты объявляют станции сами.

Фото:На Невском/вк