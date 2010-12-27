Смольный: дождь "потушил" новогодние гирлянды на Невском

Во вторник, 10 декабря, петербуржцы заметили неработающие гирлянды на Невском проспекте. Об этом сообщает "Фонтанка".
В комитете по печати, ответственном за праздничную иллюминацию, прокомментировали сложившуюся ситуацию. Как оказалось, во всем снова виноват петербургский дождь.
"Срабатывает электрозащита из-за влажности. Приезжает вышка и заново включает. Брака нет",
—сказано в сообщении.
Отмечается, что отключения гирлянды в Петербурге осуществляют точечно.
Ранее мы сообщали о том, что в метро Петербурга рассказали, почему машинисты объявляют станции сами.
Фото:На Невском/вк
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