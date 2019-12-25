Петербургские медики борются за жизнь мальчика, чуть не утонувшего в реке Тихвинка

Ребёнок долго находился в воде, у него обнаружены повреждения головного мозга.

В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете идет борьба за жизнь одиннадцатилетнего мальчика, который чуть ли не утонул в реке Тихвинка (Ленобласть) в среду, 6 июля. Об этом сообщил 47news.

В спасении жизни ребенка задействованы лучшие врачи отделения реанимации и анестезии. Первоначально мальчик был госпитализирован с пляжа в Тихвинскую КМБ в крайне тяжелом состоянии после долго пребывания в воде. Легкие пациента заполнены жидкостью, кроме того, у него были диагностированы повреждения головного мозга.

В связи с серьезным диагнозом, ребенок был перенаправлен на лечение в Петербург. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ.

Ранее мы сообщили о том, что в Педиатрическом университете спасли 13-летнего подростка с редкой патологией.

Фото: Piter.TV