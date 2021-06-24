Петербургские компании могут получить до 100 млн рублей на разработку судовой документации

Размер финансирования по программе "Производство судов и судового оборудования" может достигать 100 миллионов рублей.

Правительство Санкт-Петербурга информирует местные предприятия о возможности получения государственной поддержки в виде грантов, субсидий и льготных кредитов. Как сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков, особое внимание уделяется компаниям, специализирующимся на производстве комплектующих для судостроения.

В рамках федерального проекта "Производство судов и судового оборудования" предусмотрено возмещение до 100% расходов на разработку конструкторской документации. Максимальный размер финансирования по данной программе составляет 100 миллионов рублей при условии реализации проекта в течение двух лет. Заявления от претендентов принимаются до 4 августа текущего года.

Дополнительной мерой поддержки является конкурс "СТАРТ-ЦТ-1", проводимый в рамках инициативы "Отечественные решения". Участники, прошедшие отбор, могут рассчитывать на получение до пяти миллионов рублей для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ сроком на один год. Подача документов на этот конкурс также возможна до 4 августа 2025 года.

По словам вице-губернатора, реализация данных программ способствует технологической модернизации предприятий, укреплению их рыночных позиций и повышению конкурентоспособности продукции в Северо-Западном регионе. Поляков подчеркнул, что наряду с федеральными проектами компании могут воспользоваться и региональными мерами поддержки.

Ранее сообщалось, что Петербург выделит 5 млн рублей на на повышение квалификации петербуржцев в сфере IT.

Фото: Piter.TV