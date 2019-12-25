Детские хирурги петербургского Педиатрического университета с успехом провели первую в России операцию на легочных артериях младенца.

Во вторник, 10 марта, стало известно о том, что петербургские хирурги спасли младенца с редкой патологией. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

У малышки обнаружили серьезную патологию легочных сосудов — артериовенозная мальформация (свищ).

"Чаще всего подобные аномалии сосудов встречаются у детей в головном мозге, а коррекция легочной мальформации проводилась в России в первый раз", — говорится в сообщении пресс-службы.

Известно, что операцию выполнил завотделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Педиатрического университета, кандидат медицинских наук Михаил Комиссаров. В настоящее время, малышка находится со своими родителями дома. Ребенок теперь может самостоятельно дышать и есть.

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Фото:pixabay