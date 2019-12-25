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Сотрудники Мариинского театра надели медицинские маски из-за коронавируса
Сегодня, 12:31
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IRINA_CHALKINA

Сотрудники Мариинского театра надели медицинские маски из-за коронавируса

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Соответствующие меры приняли и сотрудники транспортной полиции на железнодорожном и воздушном транспорте.

Во вторник, 10 марта, стало известно, что сотрудники Мариинского театра надели медицинские маски из-за коронавируса. Отмечается, что соответствующие решение было принято самостоятельно. Администрация театра отнеслась к такому решению работников нейтрально.

Соответствующие меры также приняли и сотрудники транспортной полиции на железнодорожном и воздушном транспорте. Об этом сообщает 47news со ссылкой на распоряжение начальника управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу Евгения Стасишина.

Ранее мы сообщали о том, что ВОЗ оценили эффективность кокаина и детской мочи против коронавируса.

Фото:pixabay

Теги: здоровье, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 13:26

Вранье!! Была там 7го марта, никто никаких масок там не носит!!

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