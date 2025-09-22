Кандидатов "Единой России" в Петербурге попросили ограничить комментарии

Кандидаты от "Единой России" в Петербурге начали закрывать комментарии на своих страницах в соцсетях по рекомендации юристов партии. Причиной стали опасения из-за возможной ответственности за публикации и старые записи.

Кандидаты от партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге начали ограничивать возможность оставлять комментарии на своих страницах в социальных сетях. Такая рекомендация поступила от юристов партии, сообщил заместитель руководителя исполкома "Единой России" Сергей Григорьев.

По его словам, ответственность за сообщения, размещенные на странице кандидата, может нести сам владелец аккаунта. Поэтому участникам выборов рекомендовали закрыть комментарии.

Также юристы партии проводят проверку старых публикаций кандидатов, в которых могут содержаться упоминания запрещенных в России социальных сетей. Как отметил Григорьев, в других регионах уже были случаи, когда претензии возникали из-за публикаций, сделанных несколько лет назад.

Поводом для усиленного внимания к содержанию страниц в соцсетях стали недавние дела в отношении петербургских политиков. Активиста Ярослава Кострова, кандидата в депутаты Законодательного собрания от "Справедливой России", отправили под административный арест на 10 суток после обнаружения на его странице старого изображения с логотипом запрещенной соцсети.

Ранее мы сообщили о том, что мошенники стали внедрять в свои схемы возможности внесения денег по QR-коду.

Фото: Piter.TV