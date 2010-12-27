В Петербурге дома престарелых объединят с приютами для животных

С соответствующей инициативой организаторы выставки "Зоошоу".

В четверг, 12 декабря, стало известно, что в Петербурге могут объединить дома престарелых объединят с приютами для животных. Об этом сообщает председатель комитета по законодательству городского парламента Денис Четырбок.

Соответствующий проект предложили организаторы выставки "Зоошоу" в Петербурге. По ловам представителей мероприятия, то позволит наладить коммуникацию между пожилыми людьми и питомцами.

"Такая мера может использоваться в качестве психотерапевтической методики, которая качественно повлияет на состояние пожилых людей, позволит поддержать двигательную функцию и моторику, а также усилит эффективность развития личности при коррекции, реабилитации и социальной адаптации пожилых людей", —сказано в сообщении.

Петербургские депутаты пока никак не прокомментировали данную инициативу.

Ранее мы сообщали о том, что собаки понимают язык людей намного лучше, чем мы думали.

Фото:pixabay