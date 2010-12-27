Петербургские бомбилы пообещали мигрантам жизнь в Евросоюзе и бросили их в лесу

Иностранцы остались без вещей, мобильных телефонов, денег и мечты.

В Выборгском районе Ленинградской области пограничники наткнулись на 9 граждан Исламской Республики Пакистан, которых обманули нелегальные частные перевозчики. Как сообщает пограничное управление ФСБ России по городу и области, таксисты обещали довести мигрантов прямо до линии границы Российской Федерации и Европейского союза.

Как выяснилось, пакистанцы прибыли в Москву с целью туризма, однако вместо любования красотами столицы, попытались на перекладных добраться до Финляндии. Несостоявшиеся жители Евросоюза наняли для своих целей частных таксистов и разделились на две группы.

"Бомбилы", видя в иностранцах лишь финансовую привлекательность, не стали отказываться от шальных денег, потребовали с каждого иностранца по 300 долларов США за свои услуги и заверили туристов, что доставят их от стен белокаменной прямиком к границе с Финляндской Республикой. Однако, зная о неотвратимости наказания, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции), предусматривающей до пяти лет лишения свободы, изначально не собирались выполнять обещанное. Пресс - служба Пограничного управления ФСБ России по городу и области

Таксисты довезли своих иностранных пассажиров до первого глухого леса Выборгского района Ленобласти и под предлогом смена транспорта на более проходимый, попросили пакистанцев выйти из машины и подождать несколько минут. Стоит отметить, что все вещи бомбилы попросили оставить в салоне. Других машин, так же как и своих вещей, пакистанцы так и не увидели. Замерших мигрантов обнаружили пограничники.

Решением Выборгского городского суда незадачливые туристы признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ, им назначено наказание в виде административного штрафа с административным принудительным выдворением с территории Российской Федерации. Пресс - служба Пограничного управления ФСБ России по городу и области

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