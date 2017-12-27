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В Петербургских аптеках могут ввести электронные рецепты
Вчера, 14:13
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Shdaria
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В Петербургских аптеках могут ввести электронные рецепты

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В Петербурге рассматривают возможность запустить электронные рецепты от врачей.

В петербургском ЗакСе депутаты выдвинули предложение о том, чтобы разрешить городским поликлиникам оформлять электронные рецепты на лекарства. Законопроект был внесен в парламент Александром Тетердинко и Еленой Киселевой.

По словам депутатов, жители Петербурга с хроническими заболеваниями не должны утруждаться и каждый раз приходить в поликлинику для продления рецепта. Проектом закона предлагается разрешить врачам продлевать рецепты с помощью электронного запроса. Таким образом больному человеку облегчиться задача и он сможет приобрести лекарство в аптеке без лишнего похода к врачу. 

Кроме того, электронный рецепт решит проблему с расшифровкой подчерка, а также избавит от нежелательных ошибок, которые возникают при написании в ручную. 

Теги: аптека спб , новости спб , петербург , электронные рецепты в аптеке , электронный рецепт
Категории: Новости СПб Лента новостей

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