В Петербургских аптеках могут ввести электронные рецепты

В Петербурге рассматривают возможность запустить электронные рецепты от врачей.

В петербургском ЗакСе депутаты выдвинули предложение о том, чтобы разрешить городским поликлиникам оформлять электронные рецепты на лекарства. Законопроект был внесен в парламент Александром Тетердинко и Еленой Киселевой.

По словам депутатов, жители Петербурга с хроническими заболеваниями не должны утруждаться и каждый раз приходить в поликлинику для продления рецепта. Проектом закона предлагается разрешить врачам продлевать рецепты с помощью электронного запроса. Таким образом больному человеку облегчиться задача и он сможет приобрести лекарство в аптеке без лишнего похода к врачу.

Кроме того, электронный рецепт решит проблему с расшифровкой подчерка, а также избавит от нежелательных ошибок, которые возникают при написании в ручную.