Инженер "Петербургских аптек" получил условный срок за поддельный ремонт

Суд приговорил инженера "Петербургских аптек" к условному сроку за хищение во время ремонта крыши и помещения аптек, которого на самом деле не было.

Красногвардейский районный суд вынес приговор главному инженеру "Петербургских аптек" Андрею Жишкину. Следствие выяснило. Что с апреля по сентябрь 2013 года мужчина обманом похитил деньги у предприятия. Для этого подсудимый договорился с руководителем ООО "ФЕНИКС".

По плану компания должна была провести кровельные работы в аптеке №233, а фигурант дела контролировал выполнение. Затем обе стороны подписали поддельный документ о приеме-передачи работ. На самом же деле никакого ремонта в аптеке не проходило. Всего компания получила более 3,2 миллиона рублей.

Похожая схема была осуществлена и с руководством ООО "Блиц". Компания получила более 24 миллионов за невыполненный ремонт в аптеках 30, 184 и 228. Деньги Жилкин и руководитель похитили.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и раскаялся, а также способствовал расследованию и возместил причиненный ущерб. В итоге суд приговорил его к 2,5 годам условного срока.