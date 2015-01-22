Петербургские адвокаты пытаются пересмотреть дело экс-инспектора Ростехнадзора Карелии

В Петербурге добиваются отмены приговора по громкому делу о попытке взятки в Карелии.

В Санкт-Петербурге Третий кассационный суд рассмотрит жалобу адвоката Михаила Шогина на приговор бывшему инспектору Ростехнадзора Карелии Георгию Хе. По данным защиты, в январе 2025 года Петрозаводский городской суд приговорил Хе к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 7,5 млн руб. за попытку получения взятки, передает "МК в Карелии".

Адвокат считает решение незаконным, так как суд отказался назначить судебно-техническую экспертизу. Он просит отменить приговор и апелляционное постановление Верховного суда Карелии, который ранее оставил наказание без изменений.

Гособвинитель в ходе апелляции настаивал на ужесточении наказания до 10 лет лишения свободы и штрафа в 60 млн руб., утверждая, что в деле имело место вымогательство. Однако суд второй инстанции отклонил это требование. Сейчас судьбу дела должен решить кассационный суд в Петербурге.

Фото: Piter.tv