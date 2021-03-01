Петербургская воспитательница фиктивно вышла замуж за мигранта за 50 тысяч

В Петербурге расследуют дело о фиктивном браке за 50 тыс. руб.

В Выборгском районе Петербурга полиция раскрыла схему с фиктивным браком для получения миграционных документов. Женщине пообещали 50 тыс. руб. за регистрацию отношений с иностранцем.

В Петербурге правоохранители пресекли схему незаконной легализации иностранного гражданина с использованием фиктивного брака. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, в мае 2021 года руководительница частной организации привлекла к участию в схеме свою 46 летнюю знакомую, которая работала воспитателем в детском саду. За заключение брака с 27 летним иностранцем женщине предложили вознаграждение в размере 50 тыс. руб.

После регистрации отношений в миграционное подразделение были поданы документы, на основании которых иностранный гражданин получил разрешение на временное проживание в России.

Позже сотрудники полиции установили, что брак был заключен фиктивно. В отношении двух женщин избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Иностранец проходит по материалу в качестве свидетеля. Сейчас решается вопрос об аннулировании ранее выданного ему разрешения на временное проживание.

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Фото: Piter.TV