Петербургская служба "112" принимает вызовы на пяти иностранных языках

Операторы системы взаимодействуют со всеми экстренными оперативными службами города.

В среду, 23 июня, губернатор Петербурга Александр Беглов провел заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в режиме видеоконференцсвязи, сообщили в Смольном.

По итогам совещания, глава города сообщил, что автоматизированную систему "112" аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" ввели в постоянную эксплуатацию. Операторы принимают вызовы круглосуточно на пяти иностранных языках: английском, немецком, французском, испанском и итальянском. Важно отметить, что службы "112" Петербурга и Ленобласти взаимодействуют друг с другом.

Ранее мы писали, что МЧС предупреждает петербуржцев об ухудшении погодных условий.

Фото: Piter.tv