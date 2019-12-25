МЧС предупреждает петербуржцев об ухудшении погодных условий

Горожан предупредили о повышении температуры.

Днем в среду, 23 июня, главное управление МЧС России по Петербургу по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" предупреждает об ухудшении погодных условий.

Во второй половине дня ожидается сильная жара с повышением температуры воздуха до +35 градусов. сообщили в МЧС

Горожан просят быть внимательными и осторожными. Спасатели также напомнили, что лучше не выходить из дома с 11 до 17 часов дня, носить одежду из натуральных тканей и головные уборы, защищать глаза солнцезащитными очками, пить подкисленный чай, квас, соки , минеральную воду и придерживаться питьевого режима. После пребывания на солнце полезно искупаться, принять душ или сделать влажное обтирание. На солнце не рекомендуется находиться на голодный желудок и сразу после еды.

В случае, если вы ощущаете нарастающую вялость, усталость, головную боль, жажду, головокружение, шум в ушах, боли во всем теле, учащенный пульс и дыхание, тошноту, появляется кровотечение из носа, сердечная слабость и выраженные расстройства дыхания – вероятнее всего у вас тепловой удар.

Чтобы помочь человеку при тепловом ударе, необходимо перенести пострадавшего в прохладное место, уложить на спину, приподняв немного ноги, освободить от одежды, обеспечить ему полный покой и достаточный доступ свежего воздуха, дать выпить крепкого чаю или холодной воды, лучше слегка подсоленной (0,5 чайной ложки соли на 0,5 л воды). Также необходимо вызвать бригаду скорой помощи.

Владельцы мобильных телефонов могут набрать "112" или "101".

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