МЧС предупреждает петербуржцев об ухудшении погодных условий

Днем в среду, 23 июня, главное управление МЧС России по Петербургу по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" предупреждает об ухудшении погодных условий.
Во второй половине дня ожидается сильная жара с повышением температуры воздуха до +35 градусов.
сообщили в МЧС
Горожан просят быть внимательными и осторожными. Спасатели также напомнили, что лучше не выходить из дома с 11 до 17 часов дня, носить одежду из натуральных тканей и головные уборы, защищать глаза солнцезащитными очками, пить подкисленный чай, квас, соки , минеральную воду и придерживаться питьевого режима. После пребывания на солнце полезно искупаться, принять душ или сделать влажное обтирание. На солнце не рекомендуется находиться на голодный желудок и сразу после еды.
В случае, если вы ощущаете нарастающую вялость, усталость, головную боль, жажду, головокружение, шум в ушах, боли во всем теле, учащенный пульс и дыхание, тошноту, появляется кровотечение из носа, сердечная слабость и выраженные расстройства дыхания – вероятнее всего у вас тепловой удар.
Чтобы помочь человеку при тепловом ударе, необходимо перенести пострадавшего в прохладное место, уложить на спину, приподняв немного ноги, освободить от одежды, обеспечить ему полный покой и достаточный доступ свежего воздуха, дать выпить крепкого чаю или холодной воды, лучше слегка подсоленной (0,5 чайной ложки соли на 0,5 л воды). Также необходимо вызвать бригаду скорой помощи.
Владельцы мобильных телефонов могут набрать "112" или "101".
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Фото: Pixabay
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