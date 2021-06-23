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На Марсовом поле парочка занималась любовью

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Прогуливающиеся люди их явно не смущали.

В центре Петербурга жители и гости города стали свидетелями акта любви двух молодых людей. Парень и девушка занимались сексом на Марсовом поле, на фоне Спаса на Крови.

Несколько отдыхающих туристов и местных жителей слушали пение юной девушки, которая исполняла композицию группы "Сплин". В это время отдыхающие заметили, что в десятке метров от них на траве парочка занимается сексом. Прогуливающиеся люди их явно не смущали.

Теперь этой парочкой, скорее всего, заинтересуется полиция.

В феврале адвокат занялся сексом с клиенткой во время онлайн-слушания в суде.

Фото: ВКонтакте / Сергей Максимов

 

Теги: марсово поле, секс
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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