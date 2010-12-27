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Производитель контрафактных "ждунов" заплатит штраф в млн рублей
Сегодня, 21:39
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nadezhda_sib

Производитель контрафактных "ждунов" заплатит штраф в млн рублей

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В Петербурге продавались мягкие игрушки, очень похожие на знаменитого персонажа.

Петербургский производитель игрушек заплатит штраф в более 1 млн рублей за незаконное производство плюшевых ждунов. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Петербурга взыскал сумму с компании "Играмир" по иску правообладателя на образ ждуна "Си Ди Лэнд контакт", сообщило "РИА Новости".

Обвинения к производителю игрушек было предъявлено еще в 2017 году. В 2018 году суд установил, что в Северной столице продавались игрушки, очень похожие на ждуна. Это был 20-сантиметровых инопланетянин. Таким образом производитель нарушил право интеллектуальной собственности.

Несколько раз размер штрафа менялся. В конечном итоге нарушителя обязали выплатить 908 тыс. компенсации, более 37 тыс. рублей издержек на закупку контрафактных образцов и 76 тыс. рублей за проведение экспертизы. 

Стоит отметить, что правообладатель неоднократно подавал иски в суд в также отношении других компаний. 

Фото: социальные сети 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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