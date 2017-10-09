Правообладатель бренда "Ждун" хочет взыскать 24 млн рублей с "Мегафон", Ozon и хоккейного клуба "Спартак"

Компания CD Land, являющаяся правообладателем бренда "Ждун" подала иски к сотовому оператору "Мегафон", ретейлеру Ozon и хоккейному клубу "Спартак" на сумму 24 млн рублей. Претензию к клубу рассмотрят в конце ноября, другие два заявления пока не приняты к производству.

Как сообщает "Фонтанка", компания CD Land, являющаяся правообладателем бренда "Ждун" подала иски к сотовому оператору "Мегафон", ретейлеру Ozon и хоккейному клубу "Спартак" на сумму 24 млн рублей. Претензия к клубу будет рассмотрена в конце ноября, два других иска пока не приняты к производству.



Предполагается, что поводом для обращения в суд стало требование упущенной выгоды за использование этими компаниями изображения фигуры Homunculus Loxodontus, которая была создана нидерландским скульптором Маргрит ван Брифорт и известной в России как "Ждун".



Ранее компания CD Land приобрела права на использование в России и СНГ бренда "Ждун". Планировалось, что компания создаст видеоблог с брендом, а также будет выпускать лицензионные мультфильмы. В августе текущего года компания подала иск с требованием упущенной выгоды за использование "Ждуна" на 5 млн рублей к продавцу игрушек "Играмир".



Ранее появилась информация, что CD Land также планирует взыскать 5 млн рублей с социальной сети "ВКонтакте" за использование стикера со "Ждуном", но это заявление пока в картотеке не появилось.



В Ozon рассказали, что компания не являлась продавцом "Ждуна", а выступала как площадка, размещая информацию о товаре партнеров.



На момент публикации изданию не удалось получить комментарий от "ВКонтакте" и "Мегафона".