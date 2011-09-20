Петербургская галерея “Борей” может прекратить своё существование из-за долгов

Сотрудники арт-центра предлагают петербуржцам выбрать себе по символической цене произведение искусства из уникальной коллекции Борея.

В Петербурге может закрыться арт-центр "Борей", расположенный на Литейном проспекте. Об этом во вторник, 11 мая, написала на своей странице в социальной сети Facebook президент галереи Татьяна Пономаренко.

Она отмечает, что настроение у неё вовсе не праздничное. Ведь спустя 30 лет существования петербургская галерея может прекратить своё существование из-за долгов в период пандемии. Пономаренко заявила, что она и сотрудники галереи крайне нуждаются в поддержке петербуржцев.

Мы не просим денег просто так, а предлагаем вам выбрать себе по символической цене произведение искусства из уникальной коллекции Борея. Татьяна Пономаренко, президент галерии "Борей".

Как отмечает сама президент, таким образом у галереи есть шанс "удержаться на плаву" и продолжить свою работу.

Ранее мы писали, что в Артмузе 40 тату-мастеров открыли выставку "Дисперсия боли".

Фото: Facebook / Галерея Борей

