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Петербургская галерея “Борей” может прекратить своё существование из-за долгов
Сегодня, 21:08
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kraratau27

Петербургская галерея “Борей” может прекратить своё существование из-за долгов

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Сотрудники арт-центра предлагают петербуржцам выбрать себе по символической цене произведение искусства из уникальной коллекции Борея.

В Петербурге может закрыться арт-центр "Борей", расположенный на Литейном проспекте. Об этом во вторник, 11 мая, написала на своей странице в социальной сети Facebook президент галереи Татьяна Пономаренко. 

Она отмечает, что настроение у неё вовсе не праздничное. Ведь спустя 30 лет существования петербургская галерея может прекратить своё существование из-за долгов в период пандемии. Пономаренко заявила, что она и сотрудники галереи крайне нуждаются в поддержке петербуржцев. 

Мы не просим денег просто так, а предлагаем вам выбрать себе по символической цене произведение искусства из уникальной коллекции Борея.

Татьяна Пономаренко, президент галерии "Борей".

Как отмечает сама президент, таким образом у галереи есть шанс "удержаться на плаву" и продолжить свою работу. 

Ранее мы писали, что в Артмузе 40 тату-мастеров открыли выставку "Дисперсия боли". 

Фото: Facebook / Галерея Борей 
 

Теги: арт-центр, галерея борей
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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