Петербургские фармкомпании готовы поделиться лекарствами с Республикой Сербской

О сотрудничестве региона в составе Боснии и Герцоговины c Петербургом сегодня велась речь на встрече с губернатором Александром Бегловым.

В Северную столицу приехал член Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик.

Губернатор Петербурга отметил, что в настоящее время ведутся переговоры о поставках фармацевтической продукции городских предприятий за рубеж. Сотрудничество Республики Сербской с Северной столицей продолжается – ранее в городе был открыт офис представительства республики, российские специалисты приняли участие в исследованиях о строительстве ГЭС на реках Врбас, Босна и Бистрица, а местные граждане прошли стажировку в петербургском онкоцентре.

Ранее мы сообщали о том, что безымянные скверы и сады Петербурга получили названия.

Фото: vk.com/a_beglov