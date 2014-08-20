Электричка Петербург-Луга остановилась из-за поломки

Пассажиры поезда №6113 Петербург-Луга были исключены из вагонов на станции Карташевская. Для продолжения поездки в гости к другому составу.

Пригородный поезд, следовавший с Балтийского вокзала в Лугу, остановился в пути 18 июля из за технической неисправности. Пассажирам пришлось пересесть на другой состав.

По словам очевидцев, поезд №6113 Петербург Луга сделал внеплановую остановку в Гатчинском районе на станции Карташевская. Состав простоял около получаса, после чего пассажиров высадили из вагонов.

Для продолжения маршрута людям предложили воспользоваться другой электричкой "Ласточка". Обстоятельства технической неисправности поезда уточняются.

На прошлой неделе произошло ДТП с лосем на трассе "Зеленогорск-Приморск-Выборг".

Фото: Piter.tv (архив)