Инцидент произошел на закрытом показе иммерсивного спектакля "Груз 300".

В среду, 3 апреля. стало известно о том, что петербургская актриса во время представления дала пощечину зрительнице. Об этом потерпевшая рассказала в своем инстаграм.

Инцидент произошел на закрытом показе иммерсивного спектакля "Груз 300". Удар девушка получила после того, как предложила во время действия и всем просто потанцевать. Дело в том, что перед спектаклем авторы проекта отметили, что зрители могут взаимодействовать с пространством и актерами. Пострадавшая отметила, что незадолго до спектакля у нее был отит на левое ухо, по которому попала актриса.

Организатор проекта Катрин Ненашева подтвердила данный инцидент. Она принесла извинения девушке на своей странице в Facebook.

...мы тут же принесли личные и публичные извинения, сказали, что готовы возместить деньги на медпомощь. Девушки попросили деньги за билеты обратно - я пообещала, что мы их вернём. Но почему-то они продолжают врать и преувеличивать, а такое никуда не годиться... отмечает Катрин Ненашева

Также Катрин Ненашева заявила, что теперь перед шоу всем пришедшим будум давать заполнять специальный договор.

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Фото:pixabay