Петербург завершил создание системы профессиональной радиосвязи»

В городе введены в эксплуатацию три новые базовые станции, доведя общее количество объектов защищенной связи до 134.

В Санкт-Петербурге завершено создание комплексной сети профессиональной радиосвязи. Как сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи, за первые шесть месяцев 2025 года в городе ввели в эксплуатацию три новые базовые станции, доведя общее количество объектов защищенной связи до 134.

В ведомстве пояснили, что данный проект начал реализовываться в 2014 году с целью оснащения ключевых городских и ведомственных оперативных служб современным средством коммуникации. Система должна обеспечить эффективное управление мегаполисом, повысить скорость реагирования на чрезвычайные происшествия и улучшить взаимодействие между правоохранительными структурами и городской администрацией.

Ранее сообщалось, что в Лодейном Поле реконструировали здание школы №68.

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