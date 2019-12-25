В Петербурге выдали 3,5 тысячи льготных кредитов под 6,5%

Получить льготную ипотеку под 6,5% можно до 1 ноября текущего года.

Аналитики компании "Дом.РФ" составили рейтинг регионов-лидеров по выдаче льготной ипотеки под 6,5%. Среди лидеров – Москва, Петербург, Тюменская и Московская области, Краснодарский край.

Российские банки на данный момент выдали по льготной программе более 30,7 тысячи кредитов на 77,2 миллиарда рублей. В столице выдали более 4 тысяч кредитов, в Петербурге – 3,5 тысячи, в Подмосковье – 2,3 тысячи. Всего в российские банки было принято 145,3 тысячи заявлений.

Получить льготную ипотеку под 6,5% можно до 1 ноября текущего года. Данная ставка будет действовать на протяжении 30 лет.

Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке.

Фото: Piter.TV