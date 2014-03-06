В Петербурге копить на первый взнос по ипотеке на "однушку" придётся более 6 лет

Речь идёт о квартире площадью 35 кв. м, стоимость которой в Северной столице составляет в среднем 9,67 млн рублей.

Жителям Санкт-Петербурга в среднем потребуется 6 лет и 7 месяцев, чтобы накопить сумму, необходимую для первого взноса по ипотеке на однокомнатную квартиру. Такие расчёты представили аналитики, сообщает "РБК-Недвижимость".

Речь идёт о квартире площадью 35 кв. м, стоимость которой в Северной столице составляет в среднем 9,67 млн рублей. При этом размер первоначального взноса по рыночной ипотеке в городе достигает 75% от стоимости жилья — это около 7,25 млн рублей. При средней заработной плате в 92,3 тыс. рублей в месяц накопление такой суммы займёт более шести с половиной лет, если откладывать всю зарплату без остатка.

Эксперты отмечают, что новостройки в Петербурге — одни из самых дорогих в России. Выше ценник только в Москве. При этом требования к первоначальному взносу в реальности часто превышают заявленные банками 20%.

При средних зарплатах получить кредит с низким взносом не получится, в миллионниках надо накопить как минимум 53% от стоимости квартиры.

В разных городах ситуация с доступностью первого взноса варьируется. Так, в Москве среднестатистический заёмщик должен накопить 71,3% от стоимости квартиры — это можно сделать примерно за 5 лет и 5 месяцев. В Нижнем Новгороде требуется 73,5% или около 4,5 млн рублей — накопление займёт 6 лет и 2 месяца.

Инфографика: РБК-Недвижимость

На фоне высокой стоимости недвижимости и ограничений по ипотечным программам всё большую популярность набирают альтернативные механизмы покупки жилья. В частности, в Санкт-Петербурге доля сделок по рассрочке в новостройках в начале 2025 года превысила 40%.

Фото: Piter.tv