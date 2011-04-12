Петербург занял второе место в "Диктанте здоровья"

В масштабной просветительской акции Роспотребнадзора участвовало более 2-х млн человек по всей России.

С 16-го по 21-е сентября проходила всероссийская просветительская акция "Диктант здоровья", которую организовали в Роспотребнадзоре. Согласно данным пресс-службы ведомства, Санкт-Петербург оказался в десятке наиболее активных участников события и занял второе место, тем самым подтвердив свою грамотность в сфере здоровья.

Вопросы для диктанта составляли ведущие научные эксперты Роспотребнадзора. Помощь в проведении "Диктанта" ведомству оказали различные организации и предприятия города, включая школы, медучреждения, а также общественные объединения.

Всего написанием диктанта озадачилось более 2-х миллионов человек из 89-ти регионов страны. Петербуржцы, взяв серебряную медаль, продемонстрировали высокий интерес к вопросам просвещения в области здоровья и санитарных норм.

Напомним, что ранее мы публиковали сводку из недельной статистики Роспотребнадзора об эпидемиологической ситуации по инфекциям от клещей.

Фото: скриншот из видео: Telegram / Роспотребнадзор Санкт-Петербурга