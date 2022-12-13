Петербург занял первое место в России по смертям и заболеваемости от ковида

В справке Смольного сообщили, что на 11 марта из 1 807 коронавирусных коек в Петербурге заняты 1 399.

Петербург занял первое место в федеральной статистике по коронавирусу по числу смертей и новых случаев за сутки. Об этом 11 апреля следует из отчета федерального оперштаба.

В России за сутки госпитализировали 1 282 человека (на 174,5 % больше по сравнению с 10 апреля). Всего зафиксировали 5 932 новых случая ковида, подтвердили 38 летальных исходов. Из них в Петербурге — 109 госпитализаций, 691 случай заражения и 8 смертей. В Москве — 141 госпитализация, 656 новых случаев, 7 смертей.

В справке Смольного сообщили, что на 11 марта из 1 807 коронавирусных коек в Петербурге заняты 1 399.

Ранее в 15 роддомах Петербурга родители могут получить свидетельство о рождении ребёнка при выписке. Теперь получить документы (гербовое свидетельство, справку о рождении и памятный знак "Родившемуся в Санкт-Петербурге") можно в акушерском отделении городской больницы №38 имени Н.А. Семашко.

Фото: Piter.tv

