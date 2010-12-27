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Петербург вошёл в топ любителей ездить на автомобиле в Москву
Сегодня, 18:40
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nadezhda_sib

Петербург вошёл в топ любителей ездить на автомобиле в Москву

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Стало известно, кто чаще всего приезжает в Москву на автомобиле. 

Согласно рейтингу, составленному Центром организации дорожного движения правительства Москвы, лидером являются жители Московской области. Затем в списке идут петербуржцы. Тройку замыкают водители из Тульской области. 

Кроме того, в топ-5 оказались Калужская область и Владимирская область. 

Напомним, в конце ноября открылась платная трасса М-11, которая связала Москву и Петербург. Дорога протяженностью 669 км представляет из себя четырехполосную магистраль с предусмотренной максимальной скоростью в 130 км/ч. Планируется, что к концу 2020 года по этой дороге будут проезжать около 20 тысяч автомобилей в сутки. 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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