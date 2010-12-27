Петербург вошёл в топ любителей ездить на автомобиле в Москву

Стало известно, кто чаще всего приезжает в Москву на автомобиле.

Согласно рейтингу, составленному Центром организации дорожного движения правительства Москвы, лидером являются жители Московской области. Затем в списке идут петербуржцы. Тройку замыкают водители из Тульской области.

Кроме того, в топ-5 оказались Калужская область и Владимирская область.

Напомним, в конце ноября открылась платная трасса М-11, которая связала Москву и Петербург. Дорога протяженностью 669 км представляет из себя четырехполосную магистраль с предусмотренной максимальной скоростью в 130 км/ч. Планируется, что к концу 2020 года по этой дороге будут проезжать около 20 тысяч автомобилей в сутки.