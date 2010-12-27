В Петербурге постараются не допускать необоснованных заимствований

Занимать средства планируют только в российских рублях.

Минфин отнес Петербург к городам с высоким уровнем долгой устойчивости. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что эту тенденцию нужно сохранять и не допускать необоснованных заимствований. Об этом глава города заявил на рабочем совещании с членами городского правительства 28 октября.

По мнению губернаторы, нужно стремиться к минимизации заимствований, несмотря на благоприятную обстановку для этого. На совещании власти Петербурга приняли постановление об утверждении долговой политики на следующий год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Ближайшие три года заимствования планируют осуществлять только в российских рублях и только по необходимости для решения социально-экономических задач. Основными источниками заимствований могут стать коммерческие кредиты и государственные облигации Петербурга, а также казначейские кредиты для покрытия краткосрочных кассовых разрывов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ЗакС Петербурга одобрил проект бюджета на 2020 год.

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