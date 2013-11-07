Петербург попал в тройку городов, популярных для отдыха с детьми в бархатный сезон

При этом самым востребованным направлением оказалась Евпатория.

Россиянам назвали самые популярные места внутри страны для отдыха с детьми в предстоящем бархатном сезоне. Результаты исследования опубликовал онлайн-сервис бронирования жилья TVIL.RU.

Самым востребованным направлением сентября-октября оказалась Евпатория. В среднем россияне приезжают сюда на 12 ночей. День проживания обходится им в 2,9 тысяч рублей.

На втором месте в списке расположился Сочи. Средняя цена одной ночи в отеле в этом городе начинается от 2,5 тысяч рублей.

Тройку лидеров замкнул Петербург. Снять номер в Северной столице можно в среднем от 3,9 тысяч рублей в сутки.

Кроме того, популярными направлениями для отдыха с детьми в бархатный сезон оказались Ростов-на-Дону, Кисловодск, Воронеж, Нижний Новгород, Москва и Саратов.

Ранее Петербург попал в список городов России, где можно дешево отдохнуть в августе.

Фото: pexels.com