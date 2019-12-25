Петербург вновь возглавил список городов РФ по числу смертей от коронавируса за сутки

Петербург вновь вырвался в лидеры среди городов России по числу коронавирусных смертей за сутки. За прошедшие 24 часа в городе выявили еще 79 жертв КОВИД. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
В тройке лидеров по смертности также оказались Москва (76 новых умерших) и Московская область (35). Далее следуют Ростовская область (28), Воронежская область (19), Красноярский край (19), Пермский край (18), Нижегородская область (17) и другие регионы РФ.
В целом по России выявлено 587 новых летальных случаев от коронавирусной инфекции. С начала пандемии жертвами КОВИД стали 49 151 россиян, выздоровели – 2 202 540.
Ранее мы писали, что в Петербурге начали производить вакцину от коронавируса "Спутник V".
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все