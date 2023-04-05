Петербург выделил казачьим обществам 1,5 млн рублей на культурные проекты

Казачьи организации города получат поддержку для сохранения традиций.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил постановление о предоставлении субсидий казачьим обществам города на общую сумму 1,5 млн руб. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба Смольного.

Финансирование предусмотрено для проведения мероприятий, направленных на сохранение казачьей культуры и участие казачьих коллективов в патриотическом воспитании молодежи. Получателями средств станут организации, внесенные в государственный реестр РФ и входящие в состав Северо-Западного войскового казачьего общества. Отбор будет проходить на конкурсной основе.

В правительстве города отметили, что субсидии позволят активнее вовлекать казачьи творческие коллективы в культурно-просветительские проекты и способствовать выполнению государственных программ в сфере патриотического воспитания.

Ранее стало известно, что Петербург потратит почти 135 млн рублей на новогодние ели.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга