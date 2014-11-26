Петербург утвердил план из 50 мер для поддержки семей и роста рождаемости

Студенткам в Петербурге назначат новые выплаты и откроют комнаты матери и ребёнка.

В Санкт-Петербурге утверждена "дорожная карта" по реализации национального проекта "Семья". В план вошло 50 мероприятий, направленных на поддержку родителей и стимулирование рождаемости.

Одним из приоритетов станет увеличение суммарного коэффициента рождаемости в стране до 1,6 к 2030 году. В Северной столице насчитывается 76 тыс. многодетных семей, их число растёт ежегодно.

Город расширяет меры поддержки: студенческим семьям увеличены ежемесячные выплаты, а студентки-очницы, вставшие на учёт по беременности, теперь получают единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. Для многодетных семей введена компенсация 50 % стоимости обучения одного ребёнка.

В вузах уже начали открывать комнаты матери и ребёнка, аналогичные помещения планируют и в учреждениях среднего образования. С июля в каждом районе работают пункты бесплатного проката детских товаров с возможностью доставки на дом.

Петербург также активно внедряет федеральный "Корпоративный демографический стандарт". Он предполагает, что предприятия смогут поддерживать сотрудников с детьми, выплачивая корпоративный капитал при рождении ребёнка и создавая условия для совмещения работы и семьи.

Ранее в Госдуме предложили обнулить ипотеку для многодетных россиян.