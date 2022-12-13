Петербург уступил столице по индексу качества городской среды

Петербург набрал 264 балла из 360 в топе по индексу качества городской среды.

Петербург набрал 264 балла из 360 в топе по индексу качества городской среды. Он уступил первое место Москве. Об этом 4 апреля рассказали в пресс-службе комблага.

По результатам рейтинга Минстроя составят рекомендации по улучшению условий в регионах России. Все города распределили на 10 групп по размеру и климату. Оценивали по 36 индикаторам, среди них — жильё, улично-дорожная сеть, зелёные территории, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, а также общегородское пространство. Эти факторы рассматривали по критериям безопасности, экологичности, эффективности управления и другим.

По сравнению с 2019-м показатель качества городской среды в Петербурге вырос на 9, а с 2022-м он вырос на 8 баллов баллов.

Ранее учитель начальных классов рассказала, по каким критериям нужно выбирать школу для первоклассника. Piter.tv узнал, почему элитная школа вдалеке от дома не всегда лучше обычной во дворе.

Фото: Piter.tv

